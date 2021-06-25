شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان مانجو أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، مهرجان مانجو أسوان 2021 بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والذي تنظمه الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارعا وتاجرا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة ويستمر على مدار 5 أيام.

ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللاقتصاد القومى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد بأن تنظيم المهرجان يأتى في ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية، حيث مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسوانى المتميز بالجودة الغذائية العالية، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت اسم «مانجو الجنوب» لمساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين، سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها، دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.

وأضافت «أبوزيد» أن معرض مهرجان المانجو يضم أنواعا عديدة منها والمشهورة في أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة، موضحة أن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصري بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد على ١٠٠ ألف طن مانجو تتركز زراعتها بأدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفي مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور حسن الأمين مستشار محافظ أسوان للاستثمار أن تنمية محصول المانجو في أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوي والإستراتيجي والذي يخدم الآلاف من الأسر الأسوانية، منوهاً بأن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حالياً بطرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص استثمارية.