شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي لإنتاج التوت بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة التوت بمنطقة أبومنقار بالفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يتم تنفيده في إطار مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي تنفذها المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القرية من خلال مشروعات صغيرة لتربية دودة القز، كما يجري حالياً الإعداد لإنشاء معامل الحرير ضمن مراحل تنفيذ المشروع.