شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جنوب السودان بالقاهرة : نتعاون مع مصر لإنشاء خزانين على النيل الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير جنوب السودان في مصر جوزيف موم مجاك على قوة العلاقات التي تربط بين القاهرة وجوبا، مشددا على أن العلاقات بين البلدين قائمة على أسس قوية.

وقال السفير جوزيف موم مجاك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وجنوب السودان في عدد من المشروعات المشتركة خاصة تلك المتعلقة بمشروعات الري والمياه، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تعاون بين البلدين في إنشاء خزانين على النيل الأبيض، الخزان الأول في «نيمولي» والخزان الثاني في «جوجوريال» شمال جنوب السودان .

وأشار السفير جوزيف إلى أن مواطني جنوب السودان يعانون من مشكلة الفيضانات التي تجتاح مناطق كبيرة في جنوب السودان وتؤدي إلى خسائر كبيرة، والمشكلة الأخرى تتمثل في قلة إنتاج الكهرباء .

وقال «إن التعاون والتنسيق مع مصر في إنشاء مثل هذه الخزانات من شأنها حماية مواطني جنوب السودان من أخطار الفيضانات إضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء.

وأشار سفير جنوب السودان بالقاهرة إلى الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، لجنوب السودان، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على التعاون بين البلدين في تنفيد عدد من المشروعات على رأسها التعاون في تنظيف مجري النيل، خاصة في المناطق التي حدث بها انسدادات .

وأعاد السفير جوزيف موم مجاك التأكيد على أن العلاقات المصرية مع جنوب السودان في تطور مستمر يوميا، واصفا العلاقات بالتاريخية .

وقال: «العلاقات بين القاهرة وجوبا تمتد إلى ما قبل انفصال جنوب السودان عن شمال السودان ولها جذور ممتدة .

وكشف السفير جوزيف موم مجاك عن أن معظم أعضاء حكومة جنوب السودان خريجو الجامعات المصرية .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم جميس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، بزيارة للقاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من الوزراء في حكومة جنوب السودان، وذلك لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين .

ولفت إلى أن اللجنة التي سيترأس الجانب المصري فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ستبحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون التي تم التوقيع عليها بين الوزارات المختلفة في البلدين، منوها إلى أن اجتماعات اللجنة ستعقد بالتبادل بين القاهرة وجوبا .