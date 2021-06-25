شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعيد الانضباط لشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بوجود إشغالات وتعديات من المنشآت التجارية ومخالفات بشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق بأحياء الوراق وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بتنظيم حملات مشتركة ورفع كافة أوجه الإشغال وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين.

وقد أسفرت الحملات بشارع القومية العربية عن رفع ١٠٠ حالة إشغال للمحال والباعة شملت كراسي وشيش وبنك تحضير طعام واستاندات وكمبروسر وأقفاص، بالإضافة إلى إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكنى إلى التجاري وفك السقالة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم الدفع بعدد ٣ سيارات لرفع المخلفات بطول الشارع والتي وصلت إلى ٥٠ طن قمامة، وذلك بمتابعة من السيدين أشرف بكر وهاني السيسي، رئيسي حيي شمال والوراق.

كما أسفرت الحملات بحي الهرم عن رفع الإشغالات بشارع الصفا والمروة بالطوابق وإعادة الانضباط للشارع، كما تمت إزالة كافة الحواجز الحديدية من شارع عبدون بشير من شارع الدكتور لاشين المريوطية- فيصل.

بالإضافة إلى قيام حي بولاق الدكرور بحملة بشارع ناهيا، أسفرت عن رفع الباعة الجائلين ومصادرة الاستاندات الحديدية الخاصة بالمعروضات وإزالة إشغالات المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.