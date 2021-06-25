شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع مع رئيس الجامعة شكوى مريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هاتفيًا دعوة لمواطن يدعى «محمد جمعة» لاستقباله بمكتبه بديوان عام المحافظة، صباحًا لمتابعة حالته الصحية والاستماع لشكواه، ووجه المحافظ ببحث الموقف الصحي للمريض وتقديم كافة سبل الدعم.

وفي سياق متصل؛ أشارت جامعة كفرالشيخ إلى أن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وجه بالتحقيق فوراً في شكوى المواطن فور نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلف مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في الموضوع لاستجلاء الحقيقة، مؤكداً حرص جامعة كفر الشيخ على توفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين المترددين على مستشفياتها في إطار من الاحترام والتقدير.

وتبين أن المواطن «محمد جمعة» أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح بجامعة القاهرة على نفقة الدولة في يوليو الماضى 2020 وبعد مرور سنة، شعر بأعراض مرضية خلال تواجده بكفر الشيخ، فقام بالتوجه إلى مستشفى جامعة كفر الشيخ لإجراء الفحوصات الطبية، وحيث إن المريض من ذوي الإعاقة ويحمل بطاقة الخدمات المتكاملة ومصاب أيضاً بخذل بالذراع اليسرى، تم عمل الأشعة بالمجان بتاريخ 9 يونيو 2021م.

ثم توجه إلى المستشفى يوم الخميس التالى لإعادة الكشف، فطلب الطبيب تقرير الأشعة، وعندما توجه المريض لاستلام التقرير دخل غرفة الرنين المغناطيسي وطلب الفنى من المريض الخروج لحين الانتهاء من مريض آخر، مما أحدث مشادة بين الطرفين أدت في النهاية لتصوير المريض الفيديو ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.