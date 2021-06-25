شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالأقصر يصرف تعويضات حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن منصور محمد حسنين، المدير التنفيذى للهلال الأحمر فرع الأقصر، استقبال الفرع مصابي حادث قطار سوهاج 26 مارس 2021 الماضى، بمقر الهلال الأحمر بالكرنك.

وأضاف أن اللجنة الخاصة من المركز العام للهلال الأحمر بالقاهرة قامت بتسليم مصابي الحادث من محافظة الأقصر، وعددهم 12 مصابًا، تعويضاتهم، بحضور مدير عام التضامن الاجتماعي بالأقصر محمد حسين.

وكانت محافظة سوهاج شهدت في شهر مارس الماضى، تصادم قطارين أحدهما مميز مع قطار إسبانى والتى راح ضحيته نحو ٣٩ شخصا وأصيب فيه نحو 147 مصابا منهم 12 مصابا من محافظة الأقصر.