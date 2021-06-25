قيادات الإسكندرية في موقع العقار المنهار .. ورئيس حي وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع حادث انهيار عقار قديم الكائن بشارع 13 مرسى بدر بمنطقة العطارين التابع لحى وسط الإسكندرية، وفور ورود البلاغ تم تكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وانتقل اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأحمد جمال نائب المحافظ، إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبوكليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهولًا بالسكان مكونًا من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً على سلامة المواطنين.

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)

قيادات الاسكندرية فى موقع العقار المنهار .. ورئيس حى وسط: نقل السكان المتضررين لمدرسة مجاورة (صور)