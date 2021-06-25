سقوط سيدة من الطابق الثاني في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة بكسور متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم ثان أكتوبر.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث ثان أكتوبر، توصلت إلى سقوط "فاطمة.ش.ع"، 42 سنة مقيمة شارع أرض اللواء، من شرفة شقة بالطابق الثاني بعقار بالحي الثامن، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.