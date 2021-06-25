الخليج 365 يفوز بجائزتين في مسابقة شعبة "المصورين" بمهرجان العاصمة الإدارية الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نظمت شعبة المصورين الصحفيين برعاية وزرة الشباب والرياضة مسابقتي تصوير، مسابقة أفضل صورة صحفية للعاصمة الإدارية وأفضل صورة لمسابقة ستريت وورك أوت.

وضمت لجنة التحكيم

الأستاذ حسام دياب -مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الأستاذ أسامة عبدالنبي والأستاذ مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

وفاز الزميل محمد حسام الدين، المصور بموقع الخليج 365، بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين "ستريت وورك أوت"، والتي تم تنظيمها على هامش مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي بحضور عدد من نجوم الرياضة والمجتمع ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي.

كما فاز بالمركز الثاني -في مسابقة "ستريت وورك أوت"- مناصفة بين المصور محمود خالد، وشروق غنيم المصورة في موقع الخليج 365

وحصل على المركز الثالث المصور محمود الخواص من جريدة المصري اليوم.

ونظمت أيضًا شعبة المصورين مسابقة لأفضل صورة للعاصمة الإدارية

وحصل على المركز الأول أحمد عجمي من جريدة الأهرام، و

المركز الثاني مناصفة محمد خالد من جريدة القاهرة 24، ومحمد كمال مراسل بورسعيد من جريدة الوطن

، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور الصحفي سليمان العطيفي في جريدة الجمهورية.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات "مهرجان العاصمة الإدارية الرياضى"، والذى ينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية "ستريت وورك أوت" برئاسة إسلام قرطام، اليوم الجمعة، والذي حضره عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية والشخصيات العامة بفرع نادى النادى بالعاصمة الإدارية.