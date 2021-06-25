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البحوث الفلكية : هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شمال شرق العريش

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محمد كامل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية : هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شمال شرق العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الجمعة الموافق 25/6/2021 هزة أرضية في شرق تركيا، (على بعد 1096 كم شمال شرق العريش).

واضاف القاضي، أنه الهزة الأرضية وقعت في الساعة 8 و28 دقيقة و40ثانية مساء بتوقيت القاهرة، وبقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 39.3353 شمالا، وخط الطول: 40.4965 شرقا، والعمق: 19.5 كم.

وأشار إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية أو وقوع إى خسائر في الارواح والممتلكات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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