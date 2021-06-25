شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد عبدالخالق : مهرجان أسوان ليس نزهه والطقس لن يكون عائقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن ارتفاع درجة الحرارة في أسوان لن يكون عائقا في إقامة المهرجان في هذا التوقيت لأن مهرجان أسوان أصبح له تواجد قوي وليس شيئًا ثانويًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المهرجان اليوم، بإدارة حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن المهرجان تأجلت إقامته أكثر من مرة خلال هذا العام حيث كان يعقد في فبراير من كل عام على مدار دوراته الأربع الماضية، لكن حالت جائحة كورونا دون إقامته في هذا التوقيت وتم تأجيله إلى مايو ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية تم إرجاؤه إلى التوقيت الحالي، مضيفا أن الطقس لن يكون عائقا أمام انعقاد المهرجان، وكان هناك مقترح لإقامته في سبتمبر المقبل، لكن كان لدينا إصرار على إقامته في هذا الموعد وعدم تأجيله.

وأوضح أن مهرجان أسوان ليس حفلا أو رحلة أو نزهة سياحية لكنه مهرجان له تواجده ومتعدد الشراكات وهناك مشروعات على الأرض مرتبطة بهذا المهرجان، مقدما شكره للهيئة الوطنية للإعلام وقناة نايل سينما على رعايتهما للمهرجان وتحمل أعباء نقل فعاليات المهرجان .