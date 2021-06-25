شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف البحر الأحمر يشكر وفد دينية النواب لزيارة مقر المطرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عقب صلاة الجمعة، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة بزيارة مطرانية الاقباط الارثوذكس بالغردقة

وكان في استقبالهم القمص مينا عزيز، نيابة عن الانبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر الذي تصادف تواجده بالقاهرة.

ونقل القمص مينا عزيز، تحيات الانبا إيلاريون، أسقف البحر الاحمر لوفد اللجنة الدينية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.

ووجه الانبا ايلاريون، أسقف البحر الأحمر، الشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب على هذه الزيارة التي نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظة البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة«.

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس وفد اللجنة، إن مصر فيها وحدة وطنية وترابط قوي بين شركاء الوطن.

وتابع: «أتينا لنؤكد على المودة والمحبة، وأننا نسيج واحد، لا يمكن أن يأتي حاقد أو حاسد يفرق بيننا على الإطلاق».

وأشار العبد، إلى أن اللجنة الدينية شهدت لأول مرة تولي نائبة مسيحية وكالة اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وهي النائبة السابقة أماني عزيز، وفي الفصل التشريعي الثاني، يتولي النائب المسيحي منصف نجيب سليمان، منصب وكيل اللجنة أيضا، وهناك النائب عماد خليل، عضو في اللجنة أيضا«.

وتابع العبد:، ربنا يديم المودة والمحبة، وستظل مصر دائما مترابطة وذات نسيج واحد.

يرأس وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويشارك في الزيارة، النواب: الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبدالحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.