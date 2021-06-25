شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج آخر 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفى عزل العديسات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى عزل العديسات بالطود جنوب الأقصر، عن خروج وتعافى آخر 4 حالات من القسم الداخلي من مصابى فيروس كورونا، بعد التأكد من سلبية المسحات واجراء الأشعات والتحاليل اللازمة، وشهدت المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين الفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بعد تعافى وخروج اخر الحالات .

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، إن الفريق الطبي يبذل مجهودات كبيرة تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين وتحقيق أفضل النتائج لمصابي كورونا، موجها شكره لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما يبذلوه من مجهود وتفان في العمل، موضحاً ان المستشفى لم تستقبل حالات جديدة وان هناك عدد قليل من الحالات سيتم خروجها والإعلان عن زيرو إصابات بالمستشفى .

ودعا مدير المستشفى، المواطنين إلى سرعة التسجيل للحصول على اللقاح مع استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية ورفع درجة الوعي للحد من انتشار الفيروس معرباً عن تقديره لدعم المحافظ المستشار مصطفي ألهم لجهود الفرق والاطقم الطبية بالمحافظة.