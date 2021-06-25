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ضبط سيارة تعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بحي الجيزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط سيارة بحي شمال الجيزة بمدخل النفق بشارع المطار تعرض مواد غذائية وسلع مجهولة المصدر وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولي الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش علي سيارات بيع المنتجات الغذائية والتأكد من حصولها علي التصاريح اللازمة وسلامه المعروضات حفاظا على الصحى العامة للمواطنين.

وفي نفس الإطار، شنت المحافظة حملة على محلات الجزارة بحي الوراق اسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر للمحال بعد ضبط عددا من المخالفات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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