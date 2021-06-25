شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية طوال يوم السبت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظه الجيزة عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم، وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

وأضافت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة يوم واحد غدا السبت الموافق ٢٦/٦/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا دون تعطيل حركه المرور.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات وإعاده الشيء إلى أصله فور انتهاء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة.

وتشير المحافظة إلى أن الشركة المنفذة قامت بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.