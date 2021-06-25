شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للزحام أمام شباك تذاكر المترو : 7 معلومات عن المحفظة النقدية بديل التذكرة الورقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مترو الأنفاق عن «المحفظة النقدية» أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية من أجل استخدامها خلال استقلال خطوط المترو، والتى ستكون بديلاً للتذاكر الورقية التي يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة والتى تهدف إلى تخفيف الزحام أمام شبابيك الحجز بـ محطات مترو الأنفاق والتيسير على الركاب.

وكشف أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الإنفاق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، تفاصيل المحفظة النقدية التي طرحها مترو الأنفاق، موضحا أن من يقبلون على استخدام المترو إما من أصحاب الاشتراكات الذين يستقلون المترو ذهابا وعودة وهناك من يقبل على المترو ولكن ليس بشكل يومى وهؤلاء لا ينضمون للاشتراكات، وتابع أن هذه الميزة تم إطلاقها من أجل القضاء على الطوابير أمام شباك التذاكر في محطات مترو الأنفاق.

وفى هذا التقرير، يستعرض «المصرى اليوم» في 7 معلومات كافة التفاصيل حول المحافظ النقدية لمترو الأنفاق:

1- المحفظة النقدية لـ مترو الأنفاق، هي قيمة مجموعة تذاكر يتم شحنها على الكارت الذكى لاستخدامها في عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

2- لاستخراج المحفظة النقدية واستخدامها سيتطلب منك شراء الكارت الذكى.

3- يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات مترو الأنفاق وهو صالح لمدة 5 سنوات.

4- المحفظة النقدية يتم شحنها على الكارت الذكي ويكون بدون اسم ويمكن استخدامه لأكثر من فرد، حيث يمكن للمواطن أن يستخدمها بمفرده أو يستخدمها وعائلته، حيث إنه بعد أن يقوم بشحنها يظهر له الرصيد في كل مرة مجرد ركوبه مترو الأنفاق، حيث يظهر له الرصيد المتبقى.

5- تبلغ قيمة رسوم استخراج الكارت الذكى لأول مرة 25 جنيهًا مصريًا، والتى تمت مضاعفة قيمتها.

6- فئات المحافظ النقدية تبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 400 جنيه.

7- يمكن شحن المحافظ النقدية بنفس الكارت عدة مرات في حال عدم تلف الكارت، كما أن استخدام الكارت الذكى غير مرتبط بمدة محددة.