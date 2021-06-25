شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المياه عن العقار المنهار بمنطقة العطارين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بسرعة أعمال غلق المياه عن العقار المنهار بمنطقة العطارين، بناء على طلب الجهات التنفيذية المعنية لرفع الأنقاض وعمليات الإنقاذ.

وتوجه المهندس أحمد جابر، للموقع لمتابعة أعمال غلق المياه، فى تواجد قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسؤولى حي وسط وسيارات الإسعاف.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية إنه تم الدفع بعدد من معدات الشركة ولودر، للاستعانة بها عند الحاجة بناء على طلب المحافظة.