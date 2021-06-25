شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعي مسؤولي الحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل فريق من نيابة العطارين بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، إلى موقع العقار المنهار بشارع مرسي بدر، والمعروف بـ «عقار المحاريث والهندسة» لمعاينته .

وأمر المستشار محنود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية باستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم وتكثيف أعمال البحث عن المفقودين، وطلب ملف العقار المنكوب من حي وسط الإسكندرية، وبيان صدور قرارات بشأنه من عدمه، وفى حال وجود قرارات لماذا لم تنفذ وسؤال قاطني العقار حول الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية باستخدام المعدات والأوناش أعمال رفع أنقاض العقار المنهار حتى الآن بحثا عن شخصين مفقودين على الأقل تحت الأنقاض.

فيما نجحت قوات إدارة الحماية المدنية في إنقاذ 4 آخرين من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لمصدر مسؤول بحي وسط الإسكندرية، فإن عقار العطارين المنهار، مكون من 5 طوابق وصادر له قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ من قبل السكان.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية تلقت بلاغا، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور

النيابة تعاين موقع عقار العطارين المنهار في الإسكندرية وتستدعى مسؤولى الحى- صور