طرح رواية "خادم الصليب" لـباسل نوفل في معرض الكتاب 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستعد دار الوطن للنشر والتوزيع لطرح رواية خادم الصليب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 والذي يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.

الرواية هي الأولى للكاتب باسل نوفل، والتي استغرقت كتابتها منه 16 عامًا متقطعة ما بين البحث والكتابة، وتتميز الرواية بتفردها من حيث المحتوى والموضوع، حيث تصنف بأنها رواية اجتماعية دينية يغلب عليها عنصر الغموض والتشويق.

تدور أحداث الرواية في كنيسة نائية في ريف إيطاليا في العصور الوسطى، حيث يذهب أنشيلوتو أحد أشهر رجال الدين لترميم كنيسة مهجورةة، لكنه ييجد نفسه وحيدًا في قرية خاوية ويصادف أحداثًا غريبة، تجعله جزء من حكاية قديمة.

كما قدم الكاتب الكتاب بصورة مختلفة، حيث أنتج فيديو تشويقي للرواية لمنح القارئ نبذة مختصرة عن الرواية مصورة بأسلوب عصري مميز.​