وزير الري: الدعم المصري لجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، في ختام زيارته لجوبا، حيث بحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ونقل للرئيس الجنوب سوداني تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الري إلى أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، بما ينعكس بالنفع على المواطنين في جنوب السودان، إضافة لتقديم الدعم المصري لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة، ما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية؛ لتوفير احتياجات الأشقاء في جنوب السودان.

واستعرض عبدالعاطي خلال اللقاء قضية سد النهضة الإثيوبي، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة لها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تناقض تصريحات المسؤولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية؛ لتصدير هذه الكهرباء للخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمرارًا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وقع الدكتور عبدالعاطي، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين؛ لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، الذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل، إضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

والتقى وزير الري، نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بجنوب السودان، ووجه الدكتور عبدالعاطي الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك؛ لتنظيم أنشطة ثقافية للفن الجنوب سوداني في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والري، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، كما يحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، إضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالعاطي التقى خلال زيارته لجوبا، نواب رئيس الجمهورية، وعددًا من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان، فالتقى النائب الاول لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية المسؤول عن الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الجمهورية المسؤول عن قطاع البنية التحتية، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن، ووزراء الشئون الرئاسية، والموارد المائية والري، والمالية، والكهرباء والسدود، والخارجية، والثقافة، والإعلام، ونائب وزير الخارجية، كما التقى عددًا من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.