مرور الجيزة: غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية غدا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم لمدة يوم.

إدارة المرور كشفت عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم؛ لتنفيذ أعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم، وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

ويستلزم الأمر غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية غدا السبت من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا دون تعطيل حركة المرور.

الشركه المنفذة وضعت كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.