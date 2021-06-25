شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق «الأطباء» عن انتخابات «التجديد النصفي»: «النقابة القوية خلفها جمعية عمومية قوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أيام من فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء، والتي بدأت الأحد الماضي، وجه الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، رسالة لجموع الأطباء حثهم خلالها على المشاركة في العملية الانتخابية حيث أكد أنه «لا نقابة قوية دون جمعية عمومية قوية تقف خلفها».

وقال القاضي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن فتح الترشح للتجديد النصفي لانتخابات نقابه الأطباء مستمر حتى 30 يونيو الجاري، حيث يتم إعادة انتخاب ١٢ عضوا جدد بدل من الـ١٢ عضو الذين انتهت عضويتهم بمرور ٤ سنوات على انتخابهم.

وأضاف، الحملات الانتخابية ستبدأ والجميع يتسابق لخدمة الأطباء من خلال واحده من أعظم النقابات المهنية وأعرقها، حيث تجري الانتخابات في أول جمعة من شهر أكتوبر المقبل، وأتمنى التوفيق للجميع وأن يعلم المرشحون أن الاطباء ينتظرون الكثير في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاطباء وأن تكون مصلحة الأطباء هدفهم الأساسي.

وتابع: هناك أكثر من تكتل يتنافسون في الانتخابات القادمة، وأتمنى أن يكون لكل تكتل برنامج انتخابي واضح بمعنى: ماذا فعل للأطباء، وما هو برنامجه المستقبلي لتحسين أوضعهم، حيث أنه على جموع الأطباء أن يعلموا جيدا أنه لا نقابة قوية دون جمعية عمومية قوية تقف خلفها، وأن تمارس حقك في عمليه الانتخابات هو قوة للنقابة وضمان لدور قوي وفعال لها، وبالتالي تحسين أوضاع الأطباء.

واختتم أمين صندوق النقابة العامة للأطباء حديثه قائلا: ووفق الله الأطباء في حسن الاختيار من أجل نقابة قوية ومتوازنة.