شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء»: اتخذنا إجراءات ساهمت في استقرار سوق الدواء خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مدحت الغباشي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة منذ بداية جائحة كورونا جعلت سوق الدواء مستقرًا تمامًا خلال تلك الفترة الحرجة.

وأضاف الغباشي في حواره لـ«المصري اليوم»، أن الهيئة استطاعت توفير جميع أدوية بروتوكولات علاج كورونا سواء في الصيدليات أو المستشفيات لأكثر من شركة تقوم بتصنيع المادة الفعالة، مما ساهم في تجاوز الأزمة وعدم وجود فجوة كبيرة بين الاحتياج للأدوية والموجود على أرض الواقع، لأن وجود الدواء في الصيدلية بالطرق الشرعية يُغني المواطن عن التوجه لطرق مشبوهة وغير قانونية للحصول على نفس الدواء.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية بهيئة الدواء المصرية: في فترة صعبة مثل فترة جائحة انتشار فيروس كورونا في جميع العالم، بدأت هيئة الدواء في اتخاذ خطوات سريعة حتى لا يحدث احتياج شديد لأدوية ليست موجود بالصيدليات، لأن عدم توفيرها يعني اللجوء لمنافذ أخرى للشراء سواء في الداخل أو الخارج لأنها غير موجودة.

وأشار إلى أنه منذ الجائحة بدأت الهيئة في فتح إمكانية التسجيل لأي عدد من المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج كورونا، وأصبحت هناك مجموعة كبيرة من الشركات مسجلة هذه المستحضرات، وإذا توجه المواطن للصيدلية سيجدها بسهولة ويسر، وإذا لم يجد دواء معينًا سيجد البديل الخاص به.

وأضاف: هذا ليس من فراغ بل نتيجة مجهود متراكم، وتوقع لاحتياجات السوق، وإتاحة إمكانية التسجيل لمستحضرات علاج كورونا لعدد غير محدود من الشركات، هذا بالإضافة لتقليل الفترة الزمنية من التسجيل حتى التداول، وأحيانا الدواء يدخل المعامل ويخرج منها خلال أسبوع للحصول على الموافقة ضمن بروتوكول العلاج، نتيجة التعامل معه كأولويه في مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع وأحيانا تصل 3 أيام فقط.