شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لهيئة تنشيط السياحة بمناسبة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة هيئة تنشيط السياحة وبناء على تعليمات رئيس قطاع السياحة الداخلية، وبتوجيهات مدير عام وجه قبلى لنشر الوعى السياحى بين فئات المجتمع.. نظم مكتب العريش ندوة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وذلك في مقر النادى الرياضى ببئر العبد بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع ببئر العبد.

وأكد سالم سليمان صالح مدير المكتب على تحقيق الاستقرار الأمنى ودوره في تنشيط السياحة، وأهمية السياحة كقاطرة للتنمية وكذا أهميتها لكل فئات المجتمع بما ينعكس على المجتمع والاقتصاد القومى.

كما تناول ذكرى 30 يونيو وما أدت اليه من تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على موارد ومكونات المجتمع.. مشيرا إلى انعكاس ذلك على منطقة سيناء بصفة عامة، واستهداف القاعدة الأكبر للمجتمع السيناوى.

ومن جهة أخرى.. تم اجراء حوار بين الحاضرين والرد على تساؤلاتهم الخاصة بذكرى 30 يونيو.. إلى جانب توزيع المطبوعات السياحية على الحاضرين، وذلك عن طريق مدير المكتب بالتعاون مع: صابر صباح زايد وحامد محمد حامد (من العاملين بالمكتب) .