شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تضبط عيادة طبيب أطفال تبيع ألبانًا مدعمة من الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، إن لجنة من إدارة سمسطا الصحية قامت بالتفتيش على إحدى العيادات الخاصة لطبيب أطفال، وذلك في تحرك سريع واستجابة لشكوى أحد المواطنين من بيع علب ألبان مدعمة بالمخالفة للقانون.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة، مديرة إدارة سمسطا الصحية، وقامت بالمرور على العيادة المذكورة، حيث تم التحفظ على 13 علبة لبن أطفال مدعم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.