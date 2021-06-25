شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يحيط رئيس جنوب السودان بتطورات قضية سد النهضه ويفند الإدعاءات الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة، ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتناولت المباحثات الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبدالعاطى على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الإستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات اشقائنا في جنوب السودان.

كما استعرض الدكتور عبدالعاطى قضية سد النهضة الإثيوبي، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، ومشيراً في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسئولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمراراً للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، قام الدكتور عبدالعاطى والسيد/ مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، والذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

كما التقى الدكتور عبدالعاطى بالسيدة/ نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان.. حيث وجه الدكتور عبدالعاطى الدعوة للسيدة الوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطه ثقافيه للفن الجنوب سوداني في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافه الجنوب سودانية بالمركز الثقافى الأفريقى الواقع بمتحف النيل بأسوان، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والرى، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالعاطى التقى خلال زيارته لجوبا مع نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان، حيث إلتقى سيادته بالنائب الاول لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية المسؤول عن الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الجمهورية المسؤول عن قطاع البنية التحتية، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن، ووزراء الشؤون الرئاسية، والموارد المائية والرى، والمالية، والكهرباء والسدود، والخارجية، والثقافة، والإعلام، ونائب وزير الخارجية، كما التقي بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.