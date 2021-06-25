شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم بلدية وأسماك منتهية الصلاحية وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 110 كجم من اللحوم البلدية والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 30 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر لمخبز بلدي للتصرف في 10 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، و5 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.