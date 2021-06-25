شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021، لتحصين الماشية «جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز» ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غداً السبت.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.

وأضاف أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف في توفير التحصينات الجيدة للماشية، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التوعوية بأساليب التربية السليمة للماشية.