شكرا لقرائتكم خبر عن حي وسط الإسكندرية: عقار العطارين المنهار صادر له قرار ترميم منذ 4 سنوات لم ينفذ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بحي وسط الإسكندرية، عن أن عقار العطارين المنهار صدر بشأنه قرار ترميم يحمل رقم 72 لسنة 2018، إلا أنه لم ينفذ.

وأضاف المصدر أن العقار المنكوب مأهول بالسكان ومكون من 5 طوابق، مؤكدا أن قوات إدارة الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجار البحث عن اثنين آخرين مازالا تحت الأنقاض.

البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور

البحث عن ٢ تحت الانقاض.. انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية- صور