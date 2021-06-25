شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 924 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية كوم يعقوب بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، في إطار مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٢٤ مواطنا في ٦ تخصصات طبية، بواقع «٣٠٤ حالات طب أطفال، ٢٣٠ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ١٧٩ حالة أمراض باطنة، ١١٩ حالة جراحة عظام، ٥٢ حالة أمراض النساء والتوليد، ٤٢ تنظيم الأسرة»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٧ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٣ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية، وخدمات الأشعة، والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرهما ٨٢ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .