شكرا لقرائتكم خبر عن الجو الحار يفرض حظر تجول «طواعية» على المواطنين وركودا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الموجه الحارة، في إحداث حالة من حظر تجول المواطنين، بالشوارع والميادين، في مدن وقري بالمنيا، والتواجد داخل المنازل، مما أدي إحداث حالة ركود، في عمليات البيع والشراء.

وكثفت غرف الأزمات داخل 9 وحدات محلية، وغرفة رئيسية بالديوان العام للمحافظة، من عملها لرصد أي أحداث أو متغيرات، كل ساعتين، ومتابعة المستشفيات ووحدات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف .

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اليقظة، ورصد أي أحداث والتحرك السريع، محذرا من التهاون في التعامل مع الأزمات والأحداث.