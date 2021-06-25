شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت محافظة قنا ويمثلها اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ويمثلها المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة من خلال حصر جميع الأملاك، وميكنتها بقاعدة معلومات جغرافية.

بروتوكول بين محافظة قنا وهيئة المساحة

من جانبه أوضح محافظ قنا أنه وفقا لبروتوكول التعاون سوف تستهدف الهيئة حماية أراضى أملاك الدولة وحسن استغلالها ،من خلال توقيع المخططات التفصيلية، والأحوزة العمرانية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن أولى ثمار هذا البروتوكول هي إعادة تخطيط منطقتى الحميدات والمعنا، ومن ثم تحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات بهذه المناطق لتكونا مثالا يُحتذى به لجميع المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» برنامج «حيينا».

وأضاف المهندس على عبدالمجيد منوفى رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة أن الهيئة سوف تقوم بميكنة جميع البيانات الخاصة بأملاك الدولة داخل الزمام وتوقيعها على خرائط مساحية، ثم أرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عال من الحماية الإلكترونية، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة كما يمكن من خلالها الإستعلام وتحديث البيانات بسهوله ،مما يساهم في توفير الموارد الاقتصادية المهمة للدولة.