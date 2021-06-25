شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن عدد رحلاتها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُسير «مصر للطيران»، غدًا السبت، ٨٤ رحلة جوية، بمعدل ٦٠ رحلة دولية، إلى كل من تورونتو ودبي وبغداد وكازابلانكا ولاجوس وأكرا وتونس والدوحة وأثينا ومدريد ولندن وميلانو ونيويورك وروما وباريس وأبوجا واسطنبول وجنيف وأمستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وبروكسل وبرلين وموسكو وأبوظبي وفيينا وميونيخ وعمان والبحرين والخرطوم ولارناكا وبيروت والشارقة وعنتيبي ونيروبي وأديس أبابا وجوهانسبرج، ورحلات خاصة واستثنائية. و١٨ رحلة داخلية إلى شرم الشيخ وأسوان والغردقة والأقصر وطابا وبرج العرب ومرسي علم. و٦ رحلات شحن جوي لنقل ٦٨٦٨ راكباً، ويُعد التشغيل غدًا هو أعلي تشغيل لـ«مصر للطيران» منذ عودة حركة الطيران عقب جائحة كورونا في الأول من يوليو من العام الماضي.