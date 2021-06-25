شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفي الحسينية ويجازي فريق السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، بالمرور المفاجئ على مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وكذلك التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وأطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الطبية، وقسم العزل بالمستشفي، كما تم التأكد من تقديم العلاج لمرضي فيروس كورونا كوفيد ١٩، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من اسطوانات الأكسجين، لتغطية عمل الشبكة بأقسام الإستقبال، والأقسام الداخلية في حالة الاحتياج.

كما تفقد وكيل الوزارة مطبخ المستشفي ووجه بزيادة نسبة البروتين الغذائي للحالات المرضية، بما يتناسب مع الحالة الصحية لهم، مشدداً على النظافة العامة، وإجراء بعض التعديلات بمدخل المستشفي، وتكثيف أعمال التطهير والجرد والتعقيم اليومي بكافة أقسام المستشفي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

كما كلف وكيل الوزارة مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التخطيط بالمديرية، بعمل دراسة على وجه السرعة لإنشاء مبني إضافي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفي، كما قرر مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفي، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لوجود باب للطوارئ مغلق بمفتاح بالدور الثاني العلوي، مما يعرض حياة المرضي والعاملين بالمستشفي للخطر في حالة حدوث أي أزمة أو حريق لا قدر الله.