شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من مسجد فرج ابن برقوق: فساد الأخلاق والضمائر أهم أسباب انهيار المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة الفساد مسؤولية وطنية وشرعية ومؤسسية ومجتمعية، ويجب على كل منا أن يواجه الفساد وألا يسهم فيه ولا يرضى به.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلطان فرج بن برقوق، بمحافظة القاهرة، تحت عنوان «الفساد صوره ومخاطره» بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أكثر أنواع الفساد ضررا بالمجتمع يتمثل في فساد الأخلاق والضمائر والذمم، لأن الأخلاق إذا فسدت فلن تقوم للمجتمع قائمة.

وأشار الوزير إلى أن ذهاب الأخلاق وفسادها يعتبر إيذان بانهيار المجتمعات والدول التي انهارت فيها الأخلاق.

وقال وزير الأوقاف: أن الفساد ظاهرة سلبية مدمرة للأفراد والدول، ويعد طمع النفس وغياب الوعي من أهم أسبابها، وهو داء يقتل الطموح، ويدمر قيم المجتمع، ويعَد خطرًا مباشرًا على الوطن، ويقف عقبة في سبل البناء والتنمية، يبدد الموارد، ويهدر الطاقات.

وأوضح وزير الأوقاف أن القضاء على الفساد أحد أهم مقومات أي حكم رشيد، فالحكم الرشيد يبنى على أربع دعائم أساسية، هي (إقامة العدل، ومواجهة الفساد، وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس).

وأكد الوزير أن القضاء على الفساد وعمل الحوكمة الكفيلة بالقضاء عليه واجب شرعي ووطني ومجتمعي، يقول الحق سبحانه وتعالى: «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ»، فالفساد نقمة والإصلاح نعمة، ويقول تعالى: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ»، ويقول سبحانه: «قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، مبينا أن المفسد أو المختلس أو مستحل الحرام حتى إن أفلت من حساب الخلق فلن يفلت أبدًا من قبضة الخالق «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».

