ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا السبت، يشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بمعدل درجتين إلى 3 درجات، والقاهرة تسجل 37.

وأضاف الخبراء، لـ"الخليج 365"، أن طقس السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وأغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، في فترات النهار، ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق متقطعة من القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء يقلل الإحساس بالحرارة ونسبة الرطوبة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت:

القاهرة: 36-24.

الإسكندرية: 31-22.

أسوان: 42-26.