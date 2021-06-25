"إنفوجراف".. تحويلات مرورية لمدة 24 ساعة بمحور الفردوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية "إنفوجراف" يوضح الطرق البديلة لمدة 24 ساعة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بمحور الفردوس؛ وذلك لرفع خمس كمرات معدنية.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ المرحلة الثالثة "ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين مرورا أعلى شارع عبدالله العربي" وتنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع عبدالله العربي "امتداد شارع الطيران" عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع خمس كمرات معدنية، اعتبارا من الساعة 12,00 صباح يوم السبت الموافق 26/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021م.

ويستلزم ذلك إجراء بعض التحويلات المرورية على القادم من شارع الطيران: استكمال السير بشارع عبدالله العربى "امتداد شارع الطيران" مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدوراني والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر، والقادم من محور الشهيد: استكمال السير بمحور الشهيد فيمينا محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر، والقادم من شارع محمد النبوي: يسلك يساراً شارع جمال سليم فيمينا محورالشهيد فيمينا محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.