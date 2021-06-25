قيمتها 800 ألف جنيه.. ضبط أمين مستودع غاز اختلس عهدته بفرشوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أمين مستودع غاز بمركز فرشوط؛ لاختلاس عدد من أسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أمين مستودع غاز بمركز فرشوط، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز باختلاس عدد من اسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوءة من عهدته وقيمتها 800 ألف جنيه وبيعها واختلاس المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.