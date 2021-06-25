بـ "هيروين وميزان حساس".. مباحث القاهرة تضبط ديلر داخل شقة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على ديلر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه اثناء تواجده داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر- 5 هواتف محمول - مبلغ مالي - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.