تفحم منفذ بيع خضروات وفواكه في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في منفذ بيع خضروات وفواكه تابع لمديرية التموين بحي الدقي، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منفذ بيع خضروات وفواكه بشارع مشيل باخوم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وجار تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.