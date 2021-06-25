ضبط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إلحاق أبنائهم بالجامعات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم إلحاق أبنائهم ببعض الجامعات، زاعما لهم علاقته ببعض مسئولي تلك الجامعات "خلافا للحقيقة".

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية وآخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاق أبنائهم ببعض الجامعات، زاعماً لهم علاقته ببعض مسئولي تلك الجامعات "خلافا للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاطا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين تمثل في إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية، زاعما لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات "خلافا للحقيقة وتمكن المتهم خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصة فنيا تبين أنه محمل بتطبيق الواتس آب واحتوائه على العديد من المحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي".. وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.