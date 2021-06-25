شكرا لقرائتكم خبر عن عقب صلاه الجمعة.. محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء الهرم والطالبية (صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حاله النظافة والإشغالات وموقف خطط الرصف والتطوير بعدد من المناطق بأحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم شملت ميدان الكيت كات ومطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم وطريق المريوطية.

وشهدت الجولة توجيهات المحافظ بتكثيف حملات النظافة ودعم بعض المناطق بعمال نظافه إضافيين إلي جانب عدم السماح بالتعدي علي أرصفه الطريق العام للمنشات التجارية والمحال والمقاهي.