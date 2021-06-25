شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية والمعاهد الأزهرية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 175 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منهم 139 لجنة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، و36 لجنة بالمعاهد الأزهرية، أعمال رش وتعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال الطلاب غداً لاستكمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المساجد بالمدن والقرى عقب أداء صلاة الجمعة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما شهدت شوارع مدن المحافظة أعمال تطهير وتعقيم، وأمام المصالح الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مقدما لهم الشكر على إشرافهم وتواجدهم أثناء أعمال التطهير والتعقيم، بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية، والمنطقة الأزهرية، والعاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والعاملين والمشرفين على المساجد .

ففي مدينة كفر الشيخ، أشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، على أعمال التطهير والرش في شوارع غرب وشرق المحافظة وأمام المصالح الحكومية والبريد والبنوك، وبلجان الدبلومات الفنية وبالمساجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتعقيم بلجان المعاهد الأزهرية ولجان الدبلومات الفنية بالإضافة لأعمال نظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق، إضافة لتطهير المساجد بالقرى وبالمدينة وخاصة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي. وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على أعمال تطهير وتعقيم لجان الدبلومات الفنية، ولجان المعاهد الأزهرية المدينة وقرى المركز، إضافة لأعمال النظافة، وتطهير وتعقيم المساجد. كما أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة بيلا على أعمال النظافة وتطهير لجان الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية والمساجد بالقرى والمدينة، إضافة إلى الرش والتعقيم خارج المصالح الحكومية.

كما أشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على اعمال النظافة ورش وتعقيم المساجد، ولجان الدبلومات الفنية، والمعاهد الازهرية، والمساجد بمدينة قلين وبقرى حصة الغنيمي، والمنشأة وميت الديبة والمرازقة،وغيرهم من قرى مركز قلين.