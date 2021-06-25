شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة و التموين ، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة ، والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الآن لصوامع الحسينية بلغت ٥٧٠٩٥ طن و ٣٩٧ كيلو قمح، وكمية الأقماح الموردة لصوامع أبو حماد قد بلغت ٤٥٩٨٧ طن و٧٧٥ كيلو قمح ، فيما استقبلت صوامع ههيا ٤٥٢٢٧ طن و ٨٥٥ كيلو قمح، واستقبلت صوامع صان الحجر البحرية ٦٣٦٢٣ طن و ٧٧٠ كيلو قمح ، كما استقبلت صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ٤٧٢٢٠ طن و٣٦٠كيلو قمح ، وصوامع الزقازيق المعدنية استقبلت كمية قدرها ١٤٩٦٢ طن و٨٧كيلو قمح ، كما استقبلت صوامع مضرب الزقازيق ٣٤٥٠ طن و ٤٣٤ كيلو قمح ، كما بلغت كمية القمح المورد لصوامع المني ٤٩٢٢١ طن و ٣٥ كيلو قمح، وأيضاً صوامع العاشر من رمضان استقبلت ٣٥٤١٧ طن و ١٠ كيلو قمح حتى الآن.

وفي سياق متصل أوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي الأقماح الموردة حتى الآن لكل من الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والبالغ عددهما ١٥ صومعة وشونة بلغ ٣٥٩٧٥ طن و ٩٦٩ كيلو من القمح المحلي ، كما تم التوريد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا، والبالغ عددها ٢٠ صومعة وشونة ٢٣٠٢٥١ طن و ٣١٥ كيلو من القمح المحلي ، وكذلك تم التوريد للصوامع والشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين ، والبالغ عددهم ٩ صومعة وشونة ٣١٢١٥٩ طن و ٧٧٣ كيلو من القمح المحلي ، كما تم توريد القمح لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة و البالغ عددهم ٢ صومعة وشونة ٦٣٤٧٣ طن و ٤٣٠ كيلو، فيما تم التوريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة و البالغ عددهم ١ صومعة وشونة كمية قدرها ٧١٨٠ طن و ١٤٩ كيلو ، ليبلغ إجمالي التوريد حتي الآن ٦٤٩٠٤٠ طن و ٦٣٦ كيلو ، وقد تم الإنتهاء من حصاد ٤٠٨٨٩٨ فدان وهي المساحات المستهدفة لهذا العام بمؤشرات حصاد مبهرة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين ، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام ٢٠٢١، بحيث تكون بسعر ٧٢٥ جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة ٢٥ جنيهاً عن أسعار العام الماضي.