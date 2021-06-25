شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنظمة العربية» يطالب بالتدخل الدولي عسكريا في إثيوبيا لحماية الأقليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية في كل من إقليم تيجراي ومنطقة بني شنقول الحدودية هي انتهاكات ترقى لمستوى الفظاعات والتي تقع ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يجوز التسامح تجاهها وتستوجب جلب مرتكبيها للعدالة ومنع افلاتهم من العقاب.

واعتبر شلبي في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن استعانة حكومة أبي أحمد بالجيش الاريتري في تيجراي هو استثمار للخلاف بين عرقية التيجراي والحكومة الإريترية، وهو ما قد يشكل عاملا حاسما في توجيه تهمة الإبادة الجماعية للحكومتين الإثيوبية والإريترية.

وأضاف شلبي أن استعانة الحكومة الإثيوبية بميليشيات الامهرة وميليشيات من المرتزقة المحليين والأجانب يعد ظرفا جنائيا مشددا يستوجب التحرك الدولي العاجل.

ومع ترحيبه بتشكيل لجنة تحقيق إفريقية في الانتهاكات، قال شلبي إن الحديث عن تحقيقات خلال الشهور الأربعة الأخيرة لم يفض إلى وقف الفظاعات، وأنه لا بديل عن تدخل عسكري دولي لحماية المدنيين، على غرار ما جرى في البوسنة وكوسوفو ودارفور.

وعبر شلبي عن خيبة أمله إزاء تراخي مجلس الأمن الدولي عن النهوض بمهامه في حماية المدنيين في التيجراي وبني شنقول، معتبرا أن الحد الأدنى يتمثل في نشر قوة مراقبة دولية وإجراء تحقيق أممي افريقي مشترك، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار ما جرى بشأن إقليم دارفور.

ونوه شلبي بأن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية كان قد انتهى في ٢٠٠٧ إلى مقتل ٣٥ ألف مدني في دارفور منذ بدء الصراع في 2003، فيما تعترف مصادر اثيوبية بارتفاع قتلى التيجراي إلى ٧٦ ألف قتيل خلال سبعة أشهر، ولم تنف الحكومة الإثيوبية هذه الأرقام.

وطالب شلبي السلطات السودانية بدعوة مجلس الأمن لحماية المدنيين السودانيين في إقليم بني شنقول، معتبرا أن الصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الامهرة يعد مشاركة غير مباشرة في الجريمة.