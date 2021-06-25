شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية الأقباط الكاثوليك تنظم دورة تدريبية لتكوين كوادر قيادية في المجال التنموي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب «دياكونيا» للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، عن تنظيم دورة تدريبية، لتكوين كوادر قيادية في المجال التنموي TOT، وذلك لسكان منطقة الدلتا، تبدأ الدورة التدريبية في الثامن من يوليو المقبل، ولمدة أربعة أيام، لتنتهي في الحادي عشر من يوليو المقبل.

تقام الدورة التدريبية بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث يُشترط أن يكون المتدربين من سكان المناطق التالية (قويسنا- المحلة- طنطا – أشمون).

يذكر أن مكتب دياكونيا للتنمية، سيتحمل كافة تكاليف الدورة التدريبية، بالإضافة إلى توفير إقامة كاملة للمتدربين، وذلك بدار سيدة السلام، مقر إقامة الدورة التدريبية، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.