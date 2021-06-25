شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 272 شاباً بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 9 عمال غير منتظم، و9406 جنيها رعاية صحية لـ 116 عامل، فضلاً عن تسجيل 194 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 272 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال على أبوالحسن مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية تلقت 19 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 2 شكوى تم إتخاذ إجراء قانوني بشأنها، وتبقي 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 57 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 274 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة .