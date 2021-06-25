شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأعضاء أندية التطوع بالشرقية حول الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل، وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 يونيه الجاري، لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز القنايات، حول كيفية تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع المصابين.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو اكساب أعضاء أندية التطوع مهارة الإسعافات الأولية، التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، لافتاً إلى أن الإسعافات الأولية هي الرعاية الأولية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض، أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته، حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب ،بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

