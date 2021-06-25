شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت رسوم خدمة العملاء المضافة على فاتورة الكهرباء لعام 2021 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأ العمل بالاسعار الجديدة للكهرباء لعام 2021 بداية من شهر يوليو المقبل لافته إلى أن اسعار رسوم خدمة العملاء التي يتم اضافتها على فاتورة الكهرباء ستظل كما هي دون أي زيادة.

وجاءت الأسعار كالتالي بالنسبة للاستهلاك المنزلي استهلاك 0-50 كيلو وات يتم اضافة جنية على كل فاتورة ومن 51-100 كيلو وات 2 جنية ومن 0-200 كيلو وات 6 جنيهات، ومن 201 -350 كيلو وات 11 جنية، ومن 351-650 كيلو وات ب15 جنيها ومن 651-1000 كيلو وات 20 جنيها، واكثر من 1000 كيلو وات يتم دفع 40 جنيها، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء

وأكدت وزارة الكهرباء أنها تستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية الاستمرار في تحديث قطاع الكهرباء المصرى وتعزيز استقرار الشبكة القومية، وأشار إلى سعى شركات الكهرباء في قطاعى توزيع وإنتاج الكهرباء إلى تحقيق عدد من المؤشرات في موازنة العام المالي 2021/2022 منها إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية بحوالي 450 ميجاوات بنسبة تطور 0.7% عن العام المالي الحالى، وخفض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8 جرام/ ك.و.س بنسبة تحسن 0.5% وذلك بزيادة الاعتماد على الوحدات التي تعمل بنظام الدورة المركبة، والاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء الحالية وإجراء الصيانة والعمرات في مواعيدها للمحافظة على جاهزية المحطات دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.