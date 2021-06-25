شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة العرب» يكرم البابا تواضروس كشخصية العام بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى البابوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أعضاء اتحاد الصيادلة العرب، وذلك بمناسبة اختياره «شخصية هذا العام» من قِبَل الاتحاد، وهو القرار الذي اتخذه أعضاء الاتحاد في يوم الصيدلي العربي الذي يحتفل به يوم ٢ أبريل من كل عام.

يأتي تكريم قداسة البابا من قبل اتحاد الصيادلة العرب في الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد وإنشاء مقره بالقدس.

وفي بداية اللقاء، مساء أمس الأول قدم الدكتور على إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب نبذة عن الاتحاد أشار فيها إلى أن الاتحاد تأسس عام ١٩٤٥ في القاهرة ثم اتخذت القدس مقرًا دائمًا له منذ عام ١٩٦٦.

وأضاف أن إنشاء الاتحاد يهدف إلى رفع مكانة مهنة الصيدلة العربية عالميًا، والاهتمام بالصيدلاني العربي مهنيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، والدفاع عن الوطن العربي وقضاياه الإستراتيجية على صعيدي الأمن القومي الدوائي ومحاربة التخلف والمرض.

ومنح الاتحاد البابا درع الاتحاد وشهادة تقدير، بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة كبابا وبطريرك للكرازة المرقسية.

ومن جهته، أشار البابا في كلمته إلى أنه تعلم من دراسته في كلية الصيدلة، ثلاثة أشياء: وهي العلم والفن والإنسانية. مستدركا: «العلم في كلية الصيدلة وفي مجال الصيدلة متقدم جدًا، بينما الفن هو كيف يصل الدواء إلى المريض بجودة عالية، أما الإنسانية فهي كيف نتعامل مع البشر والكائنات الحية أثناء تعبهم وهم في أشد ظروف الألم».

وألمح البابا إلى أن ما التقطه أيضًا من دراسته في كلية الصيدلة ثلاثة أمور: وهي الدقة في المواعيد والإجابة وفي أي عمل، والنظام: الأدوية تؤخذ بنظام ومواعيد محددة وهذا النظام يعتبر نصف شكل الجمال ومن خلال الدراسة تعلم النظام في العمل والخدمة، وكيف يريح الإنسان، الآخر. كل جهود شركات الأدوية والصيادلة هي من أجل راحة الإنسان. فالموضوع ليس في قبول الآخر بل في الاجتهاد في راحة الآخر.

وقدم البابا في الختام الشكر للاتحاد على هذه اللفتة الطيبة بتكريمه، كما دعاهم لزيارة الأديرة القبطية، وأهدى كلًا منهم، أيقونة العائلة المقدسة ونسخة من كتاب «مشاهير الأقباط من الأطباء والصيادلة».

يذكر أن البابا تواضروس الثاني تخرج في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٥، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام ١٩٨٥.